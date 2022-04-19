وزارة المالية: هذا هو تاريخ صب الزيادات الجديدة في الأجور

وزارة المالية: هذا هو تاريخ صب الزيادات الجديدة في الأجور

أعلنت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي، عن تاريخ صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية.

وأفادت موساوي، خلال نزولها ضيفة عبر الاذاعة الوطنية، أن صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية، يكون يوم الفاتح من ماي المقبل، وبأثر رجعي من أول مارس الماضي.

وكشفت ذات المتحدثة إلى أن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الاجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار سنويا.

كما أوضحت أنه بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي، فإن هذه الزيادات تمس 2 مليون و 700 ألف موظف وعون متقاعد منهم 360 ألف تتحمل الزيادات الموجهة إليهم الجماعات الإقليمية “ميزانية البلدية والولاية”

وفي سياق ذي صلة، أكدت المسؤولة بوزارة المالية، على أن ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا.

رمزي أحمد توميات

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