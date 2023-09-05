وزارة الفلاحة: ضمان وتنظيم وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك محور اجتماع اللّجنة الخاصة متعددة القطاعات

إجتمعت، أمس الإثنين، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اللّجنة الخاصة متعددة القطاعات من أجل ضمان وتنظيم وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، بحضور إطارات من الوزارة، ممثلي وزارة التجارة وترقية الصادرات، وممثلي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حسب ما أفاد به بيان وزارة الفلاحة اليوم.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية ذات الجودة والنوعية، بالخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض، و منتجات الصيد البحري وتوفيرها لصالح المواطن بأسعار تكون في متناوله، يفيد بيان الوزارة.

في الأخير، تم اتخاذ عدة قرارات والتزامات بهدف تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن، يختم المصدر. شرف الدين عبد النور

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