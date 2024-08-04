وزارة الفلاحة تقرّر ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار

وزارة الفلاحة تقرّر ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار

قرّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، ضخ كميات معتبرة من مخزون اللحوم البيضاء المتواجد على مستوى الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (SARPA) وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB).

وجاء ذلك حسب ما كشفه بيان وزارة الفلاحة، في إطار ضبط السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار اللحوم البيضاء ومحاربة المضاربة و الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة وترقية الصادرات، تجار الجملة وأصحاب القصابات التقرب من المؤسستين المذكورتين أعلاه الكائنتين بالعنوان التالي: مفترق الطرق القبة، جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة أو الوحدات التابعة لهما على مستوى الولايات لغرض التزود بالكميات المطلوبة بأسعار تنافسية.

شرف الدين عبد النور