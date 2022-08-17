وزارة الفلاحة تطالب منتجي الحبوب بتسليم محاصيلهم قبل هذا التاريخ

طالبت وزارة الفلاحة منتجي الحبوب، بتسليم محاصيلهم بالكامل إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، مبرزة أن العملية مددت إلى تاريخ 30 سبتمبر المقبل

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أنه على منتجي الحبوب تقديم وثقة هوية المزارع، بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه.

وأضافت وزارة الفلاحة، في بيانها، أنه بالموازاة مع ذلك يبقى العمل بالإجراءات المعتادة سارية المفعول.

كما أكدت ذات المصالح، على وجوب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون “البذور الزراعية والمنتوج المخصص للاستهلاك الذاتي”، من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية.

ليديا كبيش

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