وزارة الفلاحة تصدر بيانا هاما بخصوص البقول الجافة والأرز

17 أغسطس، 2023

كذبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كل المعلومات المتداولة عن إبطاء عملية إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة والأرز.

وأكدت الوزارة تداول بعض المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ،بالإضافة إلى بعض التصريحات عبر بعض القنوات عن بطئ إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC. والذي قد يستغرق عدة أشهر، حسب تصريحاتهم.

كما نفت الوزارة نفيا قاطعا ورسميا لهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة. والتي تساهم في إحداث حالة من الضغط غير مقبولة اتجاه مواطنينا.

في حين تذكر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية إن الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز (مخزون الضبط و مخزون الأمان).

أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين “سواء القطاع العام أو الخاص”. تجار الجملة، تجار التجزئة والمطاعم الجماعية فإن عملية البيع حرة وتتم عند الطلب.

كما يتم توضيب المنتجات بعلامة الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC. أو تعاونية الحبوب و البقول الجافة CCLS. و مقدمة في عروض مختلفة الأحجام بداية من 1كلغ و بأسعار معقولة.

في حين أشارت الوزارة إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC و الذي يمتلك حصرية إستيراد البقول الجافة و الأرز. يضمن بقدراته و إمكانياته العملياتية حاليًا تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل إرياحية.

رمزي أحمد توميات

17 أغسطس، 2023

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