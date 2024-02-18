وزارة الفلاحة تشرع في عملية إحصاء نموذجية على مستوى 6 ولايات من الوطن

تشرع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية , في اجراء عملية إحصاء نموجية على مستوى 06 ولايات , ابتداء من اليوم الأحد الى غاية 03 مارس الجاري , و ذلك في اطار التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024.

و أفاد بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية, أن عملية الإحصاء تتعلق بكل من بلدية عين زقمير (أدرار), عين ناقة (بسكرة), عين الابل (الجلفة), واد تاغية (معسكر), دريعان (الطارف) , أحمر العين(تيبازة).

و أضاف ذات البيان, أن هذه العملية التجريبية تهدف الى تقييم المخطط العملياتي الذي تم اعداده من طرف اللجنة التقنية ميدنيا, قصد التحقق من نجاعة هذا المخطط و الوسائل البشرية و التقنية المسخرة لذلك, قبل تعميمه خلال الإحصاء العام للفلاحة الذي سيمس كل مناطق الوطن.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...