وزارة العمل تصدر بيانا بخصوص التغيير على رأس “الكناس”

27 يونيو، 2022
أصدرت اليوم الإثنين، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، توضيحا حول خبر إنهاء مهام المديرة العامة بالنيابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، هند نصاح.
وأوضحت الوزارة أنه لا وجود لإنهاء مهام للمديرة العامة بالنيابة، مبرزة أن هذه الأخيرة كانت تسيرها بالنيابة فقط وتم تعيين مدير عام جديد للصندوق، مشددة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن إنهاء المهام.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تعيين فيصل بن طالب مديرا عاما جديدا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء، وهو الذي شغل منصب مدير عام للصندوق الوطني للتأمينات للعمال غير الأجراء.
رمزي أحمد توميات
27 يونيو، 2022

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