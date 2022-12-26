وزارة العدل تعلن عن تنظيم ندوة بحثية عبر الإنترنت

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم، ندوة بحثية عبر الإنترنت حول موضوع “سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل”، وذلك عن طريق مركز البحوث القانونية والقضائية.

وحسب بيان للوزارة، يتم تنظيم هذه الندوة، يوم غد الثلاثاء، من تنشيط سيدومو ياسين، قاضي باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية.

ووفقا للمصدر، تهدف هذه الندوة إلى تحليل أهم النقاط التي تتركز عليها سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل. وتقدير مدى رقابة المحكمة العليا عليه عند ممارسته لهذه السلطة.

في حين تتعلق الإشكالية التي تطرح في الندوة بتحديد إلى أي مدى يمكن للقاضي أن يحدد ويعدل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل. وهل يخضع لرقابة المحكمة العليا عند ممارسته لهذه السلطة.

رمزي أحمد توميات

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