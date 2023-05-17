وزارة الطاقة: نحو انطلاق استغلال مشروع منجم الزنك والرصاص شهر جويلية

أعلنت وزارة الطاقة و المناجم اليوم في بيان لها عن إنتهاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور ببجاية

وهذا عملا بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي 2023، المتعلقة بتسريع وتيرة انجاز المشروع، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلاله بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات الفرعية.

كما أكدت الوزارة على توفر كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز المشروع استغلال المنجم و تشييد المصنع في شهر جويلية القادم.

و يجدر الذكر أن مشروع منجم الزنك والرصاص يتربع على مساحة تقدر بـ 234 هكتار باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 34 مليون طن.

كما سيسمح المشروع حسب ذات المصدر ، بخلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر مع منح الأولوية لشباب المنطقة.

شرف الدين عبد النور

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