وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني: اجراءات جديدة لاعتماد مؤسسات تصنيع الأدوية

كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإيداع طلبات الحصول على اعتماد مؤسسة صيدلانية للتصنيع.

وأصدرت الوزارة بيانا أعلمن من خلاله، كافة الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع بالإجراءات الجديدة موضحة أن هذا الإجراء جاء في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية.

وحسب نص البيان فانه اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2024، يجب أن يتم إيداع جميع طلبات الحصول على اعتمادات مؤسسات صيدلانية للتصنيع، إلزاما عبر المنصة الرقمية تبادل”TABADOL”.

هذا وقد وضعت الوزارة بريدا إلكترونيا للحصول على أي معلومات إضافية

رمزي أحمد توميات

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