وزارة الصناعة تتطلع لجمع 2 مليون قطعة جلد من أضاحي العيد

أكد المدير المركزي المكلف بالذكاء الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون، أن الوزارة تتطلع إلى جمع 02 مليون قطعة جلد من أضاحي العيد.

وقال عقون، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية على مستوى مختلف البلديات والولايات للقيام بتجميع جلود أضاحي العيد.

ولفت ذات المتحدث الى أن قطاع الجلود قطاع حيوي خلاق للثروة ومناصب الشغ. يهدف إلى الرفع من مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الخام حيث وصلت النسبة إلى 5.7 بالمائة.

وكشف المدير المركزي، عن الحملة الرابعة لجمع جلود الأضاحي التي حملت هذه السنة شعار ” ثروة ثمينة..استغلال أمثل دفعا للتنوع الاقتصادي”.

واوضح عقون أنه تم الشروع في هذه الحملة شهر مارس 2023 بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وكل الجمعيات المعنية.

حيث تتميز هذه الحملة بأنها تمس 40 ولاية التي بدورها تنشئ لجانا محلية تحت إشراف الولاة. من أجل ضبط مخطط يخص حملة جمع جلود الأضاحي.

وأوضح ذات المتحدث. أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى لوضع استراتيجية لتنظيم هذا النوع من العمليات على مدار السنة

رمزي أحمد توميات

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