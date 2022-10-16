وزارة الصحة تطلق حملة تلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية

انطلقت اليوم، حملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، و هذا بعد اقتناء معهد باستور 2،5 مليون جرعة من اللقاح المتوفر، على مستوى المؤسسات الاستشفائية، ومؤسسات الصحة الجوارية، و الوكالات الصيدلانية الخاصة.

و بهذه المناسبة، نشط المدير العام للوقاية وترقية الصحة الدكتور جمال فورار، ندوة صحفية بمقر وزارة الصجة، أكد فيها على ضرورة الاقبال على التلقيح، خاصة فئة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، و ذلك تحسبا للانفلونزا الموسمية التي يتوقع انها قد تكون أكثر خطورة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك استنادا إلى انتشارها وتجربة بعض الدول التي تمر في الوقت الحالي بفصل الشتاء، مما يستوجب تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين.

و أوضح المدير العام لمعهد باستور، البروفسور فوزي درار، أن لقاح هذا الموسم “يتكون من اربع سلالات للفيروس، مما يشكل حماية أكثر ويضمن تغطية واسعة على المستوى الوطني أكثر من سابقاتها خلال موسم التقلبات الجوية التي تعرفها البلاد”.

و شدد درار على ضرورة توعية مستخدمي قطاع الصحة، للإقبال على التلقيح بهدف تفادي نقل الفيروس إلى المرضى، خاصة وان تلقيح هذه الأسلاك – “قد يحمي من نقل الاصابة في الوسط الاستشفائي بنسبة 35 بالمائة”، مشيرا إلى أن اللقاح “يخفض من نسبة التعرض الى الاصابة بين 75 إلى 90 بالمائة، كما يعطي مناعة بعد العشرة أيام الأولى من تلقي اللقاح “.

حورية سعداوي

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