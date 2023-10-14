وزارة الصحة: انطلاق حملة تلقيح الأطفال غدا الأحد

أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار عن انطلاق حملة تلقيح الأطفال، يوم غد الأحد، وهذا في إطار الرزنامة الوطنية الجديدة، .

وأكد فورار في تصريح للإذاعة الوطنية، أن البرنامج الموسع للقاحات الأطفال الذي خضع لعدة تعديلات ساهم وسيساهم. بصفة معتبرة في مكافحة وفيات الأطفال.

وأفاد ذات المتحدث أن وزارة الصحة قد حرصت على ملائمته وفق الوضعية الوبائية والتطورات الحاصلة. في الميدان مشيرا أن هذه الحملة ستنطلق وفق الرزنامة الوطنية الجديدة.

وفي إطار هذه الرزنامة كشف الدكتور فورار بأن الأطفال سيتلقون لقاحا يحتوي على 6 مضادات مدمجة للأمراض الخطيرة. التي تصيب الاطفال ويمكن القضاء عليها عن طريق التلقيح. “في حقنة واحدة” تأخذ خلال الاشهر الثاني والرابع والثاني عشر وذلك بدل من ثلاث حقن. أين كان الأطفال يتلقون حقنتان ويتم تأجيل الحقنة الثالثة الى تاريخ لاحق مما يجعل الأمهات تتخلى عن هذه الأخيرة.

هذا وقد تم التخفيض من نسبة اللقاح المضاد للحصبة الذي يقدم في الحقنة خلال الشهر الثالث من عمر الطفل. باعتبار أن هذا الأخير سيتلقى لقاحه بالكامل خلال الاشهر الثاني والرابع والثاني عشر ضمن الرزنامة الجديدة .

كما سيتلقى الطفل كذلك لقاحات أخرى مضادة للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وذلك خلال الشهر 11 و18 من عمره. حسب ما كان مبرمج في الرزنامة السابقة.

وشدد مدير الوقاية على ضرورة اقبال الأمهات على التلقيح الذي ساهم ولازال لوقاية الأطفال. من 11 مرض خطير.

رمزي أحمد توميات

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