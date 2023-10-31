وزارة الصحة الفلسطينية: مجزرة جديدة في مخيم جباليا وارتقاء أكثر من 400 شهيد

شهد مخيم جباليا، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة، ارتقى خلالها أكثر من 400 شهيد، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصلا، حسبما أفادت به وزارة الصحة بغزة.

وأكد المصدر، أن مجزرة جباليا قد تكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني مضيفة بالقول:” عقب تنفيذ الكيان الصهيوني للمجزرة وصلنا إلى المرحلة الأسوء منذ تأسيس الوزارة”.

ومن جهتها، كشفت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كغ على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

ليديا كبيش

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