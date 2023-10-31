وزارة الصحة الفلسطينية: مجزرة جديدة في مخيم جباليا وارتقاء أكثر من 400 شهيد

31 أكتوبر، 2023
أكثر من 18 ألف طن متفجرات أُلقيت على غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

شهد مخيم جباليا، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة، ارتقى خلالها أكثر من 400 شهيد، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصلا، حسبما أفادت به وزارة الصحة بغزة.

وأكد المصدر، أن مجزرة جباليا قد تكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني مضيفة بالقول:” عقب تنفيذ الكيان الصهيوني للمجزرة وصلنا إلى المرحلة الأسوء منذ تأسيس الوزارة”.

ومن جهتها، كشفت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كغ على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

ليديا كبيش

31 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

شيخي يدعو المجلس الأعلى للشباب الى التجند لخدمة الذاكرة الوطنية

19 نوفمبر، 2022

حكار يؤكد: مكانة المجمّع النفطي الجزائري تعززت في الأسواق العالمية

20 يوليو، 2022

رئيس الجمهورية: قارتنا تواجه تحديات معقدة ومترابطة في مقدمتها الإرهاب

19 فبراير، 2023

بطراوي: أسعار الدواجن ستستقر خلال 15 يوما ودفتر شروط لتنظيم هذه الشعبة

26 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: