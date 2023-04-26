وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تُعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء

26 أبريل، 2023

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 29 أفريل على الساعة التاسعة صباحا بكافة مساجد الجمهورية.

وجاء في بيان لها “فنظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، وعملا بسنة المصطفى ﷺ حينما شُكي له القحط في زمانه كما في الحديث (( إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم)).”

وأضاف “تدعو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء بكافة مساجد الجمهورية، المزمع إقامتها يوم السبت 09 شوال 1444هـ الموافق 29 أفريل 2023م ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ( 09:00)”.

وقالت الوزارة في بيانها أيضا “كما تدعو إلى التحلي بآدابها من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين، والتضرع إلى الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير أجل، قال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد} الشورى (28)”.

ش.ن

26 أبريل، 2023

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