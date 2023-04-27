وزارة الشؤون الدينية توضح بخصوص الاعتداء على الأئمة

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، على أن القطاع يدعم الأئمة وكل القائمين على المساجد، حيث قال:“لأن الإمام رمز الوسطية والاعتدال ورمز الإصلاح في المجتمع وداخل الأسرة في المجتمع”.

وذكر بلمهدي أن خلال السنة الماضية تم إحصاء 78 حادث اعتداء على الأئمة. مضيفا “منها أكثر من 36 ذهبت إلى القضاء” مشددا على أن المنظومة الدينية ترعى الإمام. مبرزا اليوم الوطني للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما عاد وزير الشؤون الدينية الى حادث تيزي وزو، حيث قال إنّ المعتدي على الإمام تم الحكم عليه بـ 4 سنوات سجنا.

رمزي أحمد توميات

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