أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بيانا توضيحيا بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص في رتبة أستاذ التعليم القرآني.

وأوضح البيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص في رتبة أستاذ التعليم القرآني، لا أساس لها من الصحة

وأشارت الوزارة إلى أن الأمر يتعلق بمسابقة إثبات المستوى، وهي مسابقة موجهة لطلبة المدارس القرآنية والزوايا الذين يحوزون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، والتي كانت محل نشر عبر وسائل الإعلام وعلى الموقع الرسمي للوزارة وصفحتها على الفايسبوك بتاريخ الثالث مارس 2022 والتي تؤهلهم للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.

كما أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن أية مسابقة للتوظيف أو الالتحاق بمعاهد التكوين ستكون محل نشر عبر مختلف وسائل الإعلام طبقا للتنظيم المعمول به.

رمزي أحمد توميات

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