وزارة الشؤون الدينية تعلن فتح باب التصفيات الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

7 ديسمبر، 2022

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن فتح باب المسابقات التصفوية الولائية الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم.

وأوضح بيان وزارة الشؤون الدينية اليوم الأربعاء، أن المسابقات التصفوية الولائية تأتي في اطار “التحضيرات الجارية لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم لعام 1444هجري/2023 م، والتي تخص فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده و تفسيره وفرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة”.

وكشفت الوزارة عن شروط المسابقة التي ستكون مفتوحة للذكور والاناث، حيث يتعين على المترشح أن يكون “حافظا لكتاب الله كله برواية ورش عن الامام نافع ومتمكنا من احكام التجويد في الفروع الثلاث وأن يتراوح سنه ما بين 15 و 25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للجائزة الدولية و 25 سنة فاكثر يوم اجراء المسابقة الوطنية”.

وذكر البيان أن الراغبين في المشاركة مدعوون للتقدم من المديريات الولائية محل اقامتهم للاستعلام عن موعد المسابقة التصفوية الولائية.

فايزة.س

7 ديسمبر، 2022

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