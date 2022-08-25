وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية نحو الطارف وسوق أهراس

أشرف وزير الشوؤن الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تحمل تسمية “قافلة التواصل”. تضامنا مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي مست مؤخرا ولايتي الطارف وسوق أهراس، وذلك من دار الإمام بالمحمدية.

وأكد بلمهدي أن هذه القافلة التضامنية سهرت عليها أسرة المساجد. من خلال مجلس سبل الخيرات في ولاية الجزائر وفي العديد من الولايات، مشيرا إلى أن قافلات أخرى سبق لها وأن تنقلت إلى الولايات المتضررة.

وكشف ذات المتحدث، أن هذه القافلة تضم ثمانية شاحنات تنقل مواد غذائية وأغطية. ستوزع بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية في ولاية سوق أهراس، مؤكدا أن العملية “مستمرة” إلى غاية خروج الجزائريين من هذه المحنة.

وأشاد بلمهدي، بالهبة التضامنية للجزائريين في هذه الحرائق, مما يدل على أن الخير متجذر في هذه الأمة. داعيا بالرحمة لشهداء هذه الحرائق والشفاء للمرضى وعودة البسمة لكل من فقد عزيزا”.

رمزي أحمد توميات

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