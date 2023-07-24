وزارة الشؤون الخارجية تستدعي سفيرة الدانمارك لدى الجزائر وكذا القائم بأعمال سفارة السويد

24 يوليو، 2023

استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سفيرة الدانمارك لدى الجزائر وكذا القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الإستدعاء يأتي إثر توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف في كل من كوبنهاغن وستوكهولم.

وبلغت وزارة الخارجية الطرفان احتجاج الجزائر الرسمي وإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللاأخلاقية واللاحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم.

رمزي أحمد توميات

24 يوليو، 2023

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