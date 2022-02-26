وزارة الشؤون الخارجية تحثّ المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف

26 فبراير، 2022

شجعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في إطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الوطنية في أوكرانيا، وأمام تدهور الحالة الأمنية، المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر، حسب بيان لذات الوزارة

وبالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر الأرقام التالية:
سفارة الجزائر بوارسو:
الرقم الأخضر:
00 48 780 605 353
الرقم العادي:
00 48 22 617 58 55
سفارة الجزائر ببوخارست:
00 40 21 314 45 65
كما تحرص وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنينا في أوكرانيا و لحد الساعة لم يتم تسجيل أية حالة وفاة من بين أفراد جاليتنا المقيمة في هذا البلد، يضيف البيان.

ش.ن

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