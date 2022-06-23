وزارة السياحة: تخصيص 194 فندق لإيواء المشاركين في ألعاب وهران 2022

23 يونيو، 2022

كشف اليوم الخميس، عضو لجنة تحضير الألعاب المتوسطية والمدير المركزي بوزارة السياحة رضوان بن عطا الله، عن تخصيص 194 فندق لإيواء المشاركين في ألعاب وهران 2022.

وأفاد بن عطا الله، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن:” قطاع السياحة حاضر بقوة في ولاية وهران من خلال حظيرة فندقية بين 3 نجوم و5 نجوم تتكون من 194 فندقا بطاقة استيعاب تبلغ 19 ألف سرير”.

وأضاف ذات المتحدث، أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 تعد فرصة لتسويق صورة الجزائر الحقيقية لذلك عمدت وزارة السياحة إلى إشراك كل ولايات الوطن الثماني والخمسين، بغرض التعريف بالتنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر وعلى جميع الأصعدة كالطبخ والطرز واللباس والغناء.

كما سطرت وزارة السياحة، في إطار إبراز التنوع الثقافي الجزائري، برنامجا ثريا في الفنادق والساحات العمومية موجهة لضيوف الجزائر وللعائلات الجزائرية ،حيث سيقام معرض للصناعات التقليدية في القرية المتوسطية بمشاركة 50 حرفيا .

وبغرض التعريف بكل مناطق الجزائر وبخصوصياتها، كشف المسؤول بوزارة السياحة، أنه تم إعداد عشرة مسارات سياحية تعكس مختلف أنواع السياحة الثقافية والدينية والتاريخية والإجتماعية.

كما أعلن رضوان بن عطا الله، عن تخصيص أكثر من 193 مرافقا سياحيا تم اخضاعهم من قبل إلى تكوين خاص لمرافقة السواح والرياضيين.

رمزي أحمد توميات

23 يونيو، 2022

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