هذه أبرز تحديات قطاع السكن خلال عام 2023

أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن 2023 سيكون سنة تحديات للقطاع، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل ضمان السكن للمواطن أمانة لن تنحاز عنها.

ومن المنتظر أن يتم الانطلاق في انجاز 225 ألف وحدة سكنية. مشيرة إلى أنه سيتم ترسيم هوية معمارية جزائرية لكل منطقة في الجزائر.

أما عن بنك السكن، فسيتم خلال 2023، فتح فروع جديدة في بعض الولايات. وكذا مراجعة قانون التعمير، وأيضا تسليم التجيهزان العمومية والمرافق التربوية بامتياز.

وفي مجال الرياضة، فسيتم الانطلاق في تغطية ملعب 5 جويلية، والانتهاء من ملعبي الدويرة وتيزي وزو.

هذا وقد كانت سنة 2022 بامتياز سنة تمليك السكنات للمواطنين”في ظل الديناميكية التي شهدتها عمليات التوزيع طيلة أشهر السنة.

كما تعززت بشكل خاص في مناسبات تحمل دلالة رمزية تاريخية بالنسبة للشعب الجزائري. بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث عمل القطاع على دفع وتيرة الانجاز في الورشات وتسريع الأشغال في الوحدات السكنية المبرمجة للتوزيع.

رمزي أحمد توميات

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