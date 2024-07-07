وزارة السكن تصدر بيانا بخصوص عملية التسجيل في برنامج “عدل 3”

أفادت وزارة السكن في بيان لها اليوم، بفتح منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” لليوم الثالث على التوالي، من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية السادسة مساء (18:00) .

و بلغ عدد المسجلين حسب ذات المصدر، 510.817 مكتتبا عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، 07 جويلية الجاري.

كما أعلمت الوزارة جميع المواطنين أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ببرنامج عدل 3 يوم الغد الإثنين، 08 جويلية، ابتداءً من الساعة (08:00) صباحا إلى غاية السادسة (18:00) مساءً، و تستمر العملية كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.

شرف الدين عبد النور