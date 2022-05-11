وزارة الدفاع: توقيف 24 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج

وزارة الدفاع: توقيف 24 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 15تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 03 قناطير و88 كيلوغرام من الكيف المعالج

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 154كيلوغرام من نفس المادة وكذا 73886 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، 178 شخصا وضبطت 15 مركبة و221 مولدا كهربائيا و123 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 08 أشخاص وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و06 بنادق صيد ومسدسين آليين و33000 علبة من مادة التبغ و10500 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من إن أمناس والوادي وبسكرة وباتنة وتمنراست.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 6327 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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