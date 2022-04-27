وزارة الدفاع: توقيف 22 تاجر مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج

وزارة الدفاع: توقيف 22 تاجر مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 6 تجار مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبطت مفارز للجيش محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـقنطارين و70 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرامات من نفس المادة. وكذا 56076 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

رمزي أحمد توميات

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