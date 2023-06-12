وزارة الدفاع: توقيف الإرهابي ريكان أحمد المُكنى “أبو خديجة”

تمكنت مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من توقيف إرهابي يوم أمس الأحد حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بالإرهابي “ريكان أحمد” المُكنى “أبو خديجة”، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

وتأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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