وزارة الدفاع تعلن عن بث تصريحات حصرية للإرهابيين الموقوفين موسى وأبو أنس

10 أبريل، 2022

من المرتقب أن يتم بث تصريحات حصرية للإرهابيين الموقوفين جيلالي عبد القادر المدعو موسى، وزروق بلقاسم المدعو أبو أنس، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في نص البيان:”مواصلة الإعترافات الحصرية التي أدلى بها الإرهابيون المقبوض عليهم خلال عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس 2022 بغابة الدوار قرب بلدية بني زيد، دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة”.

وتابع البيان :”الإرهابيان الموقوفان جيلالي عبد القادر المدعو موسى، وزروق بلقاسم المدعو أبو أنس، يدليان باعترافاتهما حول نشاطاتهما الإجرامية منذ التحاقهما بالجماعات الإرهابية”.

رمزي أحمد توميات

10 أبريل، 2022

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