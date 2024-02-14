وزارة الدفاع الوطني: محاضرة ذات مستوى عالي بعنوان “إدماج التغيرات المناخية في سياسات الدفاع”

أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع الوطني، على افتتاح أشغال محاضرة ذات مستوى عالي بعنوان “إدماج التغيرات المناخية في سياسات الدفاع”، من تنظيم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني، وهذا بحضور إطارات لمختلف هياكل ومديريات وزارة الدفاع الوطني.

وسلّط سمير ﭬريمس، من المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، خلال هذه المحاضرة التي نشطها، الضوء على الاتجاهات الرئيسية للتغيرات المناخية والأخطار الكبرى في العالم، وكذا بالنسبة إلى إفريقيا ومنطقة الساحل والجزائر.

كما قام ڨريمس، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، بإبراز الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة وآثار التغيرات المناخية على الجيوش في الفضاء الجغرافي للجزائر، وركز على ضرورة تقييم مستوى التحضير و الإستجابة للهيئات الوطنية في مجال إنتاج المعطيات والتحاليل الضرورية، وصياغة مقترحات هيكلية من أجل إدماج أفضل للبعد المناخي في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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