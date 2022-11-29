وزارة الدفاع الوطني تفند إجراء تمرين عسكري جزائري – روسي

كذبت وزارة الدفاع الوطني تنظيم تمرين تكتيكي عسكري مشترك جزائري – روسي، مؤخرا، موضحة أن التمرين لم يتم إجراؤه.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تنظيم تمرين تكتيكي جزائري روسي في مكافحة الإرهاب للقوات البرية في جنوب البلاد غير صحيح.

وأبرزت الوزارة، أن التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه، مشددة على أن التمارين المشتركة مع الشريك الروسي أو غيره من الشركاء يتم الإعلان عنها عن طريق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني.

ليديا كبيش

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