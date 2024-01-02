وزارة الدفاع الوطني: إستدعاء هذه الفئة للتسجيل في قوائم الخدمة الوطنية

2 يناير، 2024
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أفادت وزارة الدفاع الوطني، أن المواطنين المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2007، ملزمون بتسجيل أنفسهم طبقا لاحكام القانون 14 -06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وشددت الوزارة، على أنه يجب على المعنيين أو أوليائهم التقدم خلال الفترة الممتدة مابين 2 جانفي و30 سبتمبر 2024. إلى بلدية مقر سكناهم مرفقين بالوثائق التالية: شهادة ميلاد، وثيقة اثبات الاقامة، صورتين للهوية.

ولفتت وزارة الدفاع الى أنه تسلم للمعنيين شهادة احصاء في قوائم الإحصاء من طرف مصالح البلدية، مبرزة أن الخدمة الوطنية اجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة كاملة. ويجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا انفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية اقامتهم. او لدى الممثليات الدبلوماسية او القنصلية بالخارج وتسلم لهم شهادة احصاء.

ووفقا لذات المصدر، يعد عاصيا كل مواطن بلغ 25 سة كاملة ولم يلب واجب الاحصاء او الانتقاء ماعدا في حالة القوة القاهرة.

رمزي أحمد توميات

2 يناير، 2024

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