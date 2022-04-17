تمكنت اليوم الأحد، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي، بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح، بولاية عين الدفلى.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها أن هذه العملية النوعية، جاءت على إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح، ببلدية طارق بن زياد بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب نص البيان، فقد تم خلال هذه العملية، استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة، مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار ميدان و أغراض أخرى.

كما تأتي هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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