وزارة الدفاع: احباط محاولات تهريب 61355 لتر من الوقود

30 أغسطس، 2023
حراس الحدود يحبطون محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

تم خلال الفترة الممتدة من 23 الى 29 أوت الجاري توقيف (19) شخصا وضبط (16) بندقية صيد و(01) مسدس آلي و(2070) خرطوشة، حسبما أفادت به الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وحسب ذات الحصيلة فقد تم ضبط (3,62) قنطار من مادة التبغ و(23,12) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (61355) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف والوادي.

رمزي أحمد توميات

30 أغسطس، 2023

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