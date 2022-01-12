وزارة الدفاع: إنقاذ 474 شخص من الغرق خلال عشرة أيام

12 يناير، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 11 جانفي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 474 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 96 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وعين الصفراء والوادي وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف.

رمزي أحمد توميات

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