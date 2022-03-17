وزارة الدفاع: إلقاء القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة آخر بسكيكدة

17 مارس، 2022
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل،  بولاية سكيكدة، حسبما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها.
ووفقا لنص البيان، فقد تم العثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة، كما تم استرجاع 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف.
ومن جانبه، تنقل رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة مباشرة إلى منطقة العملية العسكرية رفقة اللواء حمدي نور الدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة.
رمزي أحمد توميات
17 مارس، 2022

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