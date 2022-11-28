وزارة الداخلية: نحو تحديد الفئات المستفيدة من مجانية الإطعام المدرسي

28 نوفمبر، 2022

 رد المدير العام للجماعات المحلية لوزارة الداخلية على تقرير مجلس المحاسبة في شقه الخاص بالإطعام المدرسي.

وكشف للمتحدث عن إعداد مشروع قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتربية والتضامن الوطني لتحديد الفئات المستفيدة من مجانية الوجبات الغذائية.

وأوضح المدير العام للجماعات المحلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إقليم أن الخطوة تأتي لضمان تغذية مدرسية سليمة وتنمية قدرات التلاميذ القاطنين بالمناطق الريفية والنائية البعيدة لمواصلة وحسين سير دراستهم.

ويبين المشروع الوضعيات الصحية والاجتماعية والمالية والمسافة التي تبعد بها المدرسة عن مكان إقامة التلاميذ للاستفادة من خدمات المطعم المدرسي إلا أن المشروع كان محل تحفظات من طرف وزارة المالية لأن المرسوم التنفيذي رقم 18-03 لم يشر إلى الفئات التي تقدم مقابل مالي لاستفادة من الوجبة.

من جهته وجّه الوزير الأول تعليمات لوزير المالية لموافاته بعناصر المعلومات التي تسمح بتحديد الأحكام موضوع التعديلات التي يتعين إدراجها وشرحها بدقة.

وذلك بما يسمح بإعادة النظر في المساهمة المتعلقة بمختلف المتدخلين في تمويل الوجبة الغذائية لتلاميذ مرحلة الابتدائي.

رمزي أحمد توميات

28 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

رخروخ يؤكد: الاستثمار في الزراعة على المديين القصير والمتوسط لتقليص فاتورة الواردات

11 يناير، 2021

سيدي عمار: المغرب يواصل تكريس حالة الجمود في الصحراء الغربية برفضه تعيين ديمستورا مبعوثا شخصيا

29 يونيو، 2021

وزير التعليم العالي يستقبل بيار أودان وهذا ما دار بينهما

30 مايو، 2022

وزارة الاعلام الصحراوية: خطاب محمد السادس يتناقض بشكل مطلق مع تصرفات المغرب ويهدف إلى ربح مزيد من الوقت

2 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: