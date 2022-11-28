وزارة الداخلية: نحو تحديد الفئات المستفيدة من مجانية الإطعام المدرسي

وزارة الداخلية: نحو تحديد الفئات المستفيدة من مجانية الإطعام المدرسي

رد المدير العام للجماعات المحلية لوزارة الداخلية على تقرير مجلس المحاسبة في شقه الخاص بالإطعام المدرسي.

وكشف للمتحدث عن إعداد مشروع قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتربية والتضامن الوطني لتحديد الفئات المستفيدة من مجانية الوجبات الغذائية.

وأوضح المدير العام للجماعات المحلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إقليم أن الخطوة تأتي لضمان تغذية مدرسية سليمة وتنمية قدرات التلاميذ القاطنين بالمناطق الريفية والنائية البعيدة لمواصلة وحسين سير دراستهم.

ويبين المشروع الوضعيات الصحية والاجتماعية والمالية والمسافة التي تبعد بها المدرسة عن مكان إقامة التلاميذ للاستفادة من خدمات المطعم المدرسي إلا أن المشروع كان محل تحفظات من طرف وزارة المالية لأن المرسوم التنفيذي رقم 18-03 لم يشر إلى الفئات التي تقدم مقابل مالي لاستفادة من الوجبة.

من جهته وجّه الوزير الأول تعليمات لوزير المالية لموافاته بعناصر المعلومات التي تسمح بتحديد الأحكام موضوع التعديلات التي يتعين إدراجها وشرحها بدقة.

وذلك بما يسمح بإعادة النظر في المساهمة المتعلقة بمختلف المتدخلين في تمويل الوجبة الغذائية لتلاميذ مرحلة الابتدائي.

رمزي أحمد توميات

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