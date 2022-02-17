وزارة الداخلية تعكف على دراسة رفع التجميد عن عديد المشاريع بمختلف الولايات

أعلن وزير الداخلية كمال بلجود خلال إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، أن مصالحه بصدد دراسة رفع التجميد عن عديد المشاريع بمختلف ولايات الوطن.

وقال بلجود:” في اطار الحفاظ على الامن والاقتصاد الوطني جاء منع ترقيم السيارات رباعية الدفع ذات 8 و 9 مقاعد”، كاشفا أنه تم توجيه مراسلات قصد التقيد بهذه التعليمات قصد منع بيع واستيراد وترقيم هذا النوع من السيارات.

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، ان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أسدى تعليمات بتشكيل فوج قطاعي مشترك بخصوص هذه التعليمة.

ومن جهة أخرى، شدد ذات المتحدث، على أن عملية تنازل البلديات عن السكنات المنجزة في الستينات لا يتم إلا بعد مصادقة السلطات على مداولة المجلس الشعبي البلدي، كاشفا عن تخصيص تعويض مالي لعمال الأمن وتعويضات الايجار والكهرباء الخاصة بعمال السلك الامني بالجنوب.

رمزي أحمد توميات