وزارة الداخلية تصدر بيانا هاما

وجع وزير الداخلية، تعليمة إلى الولاة، تتضمن ورقة طريق لتنفيذ برنامج واسع النطاق يتعلق بإنجاز وتسيير مرفق الإنارة العمومية. وهذا بطريقة فعالة اقتصادية، ذكية ومستدامة.

وأمر الوزير ولاة الجمهورية الولاة المنتدبون، ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية باتخاذ التدابير الضرورية. من أجل أن تكون سنة 2023، سنة التحديات الكبرى في مجال الإنارة العمومية الفعالة والمستدامة.

وهذا للحد من الأثر الإيكولوجي باستهلاك الطاقة بأقل الأضرار البيئية من جهة والتحكم في الميزانيات من جهة أخرى، يضيف ذات المتحدث.

هذا و تشمل هذه التدابير، تحديد وضبط بصفة مستعجلة للبرنامج الاستثماري المزمع انطلاقه في سنة 2023 في مجال الإنارة العمومية.

وذلك من خلال استبدال المصابيح الزئبقية تدريجيًا بمصابيح فعالة واقتصادية. مثل مصابيح الصوديوم العالية التوتر أو مصابيح “LED”. وإعطاء الأولوية بالنسبة للإنجازات الجديدة لاستخدام المصابيح الاقتصادية LED وإقرانها بأنظمة الإنارة الذكية.

وكذا تعميم الإنارة العمومية الشمسية بكل مشروع جديد على مستوى المناطق الريفية غير المزودة بالشبكة العمومية للكهرباء والمناطق شبه الحضرية. وإضفاء قيمة مضافة كمية ونوعية عن طريق اقتراح حلول تقنية فعالة ودائمة، تقوم وجوبا على تكنولوجيات ذكية مناسبة. وتجهيزات عالية الجودة تتكيف مع البيئة.

كما تخص التدبير أيضا تعزيز تنفيذ المخططات التوجيهية للإنارة العمومية وتجنب العمليات المتفرقة. التي تتم بدون تشخيص من خلال طلب دراسات أولية لكل مشروع. وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني . وإلزام مقدمي العروض على تقديم شهادات المطابقة لأي منتوج إنارة مقترح .

في المقابل شددت التعليمة على ضرورة الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بتسيير وإنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة. الذي وضعته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. والذي سيسمح بمتابعة دقيقة لسير شبكة الإنارة العمومية المتواجدة في كل بلديات الوطن.

ليديا كبيش

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