وزارة الداخلية: ترتيبات جديدة لمنح التأشيرات السياحية للأجانب

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للأجانب الراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل اجراءات التأشيرة العادية.

وحسب نص البيان، تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية.

كما يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

حيث سيستفيدون مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، يضيف ذات المصدر.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...