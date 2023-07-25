وزارة الداخلية: الحماية المدنية تنجح في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 في المائة

25 يوليو، 2023

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن نجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 في المائة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن النتائج الإيجابية المحققة تمت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة.

كما أكدت ذات المصالح أن طائرات الإطفاء بلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

في حين أشارت وزارة الداخلية الى إن عمليات الإخماد تتواصل حاليا على مستوى (13) بؤرة حريق موزعة عبر سبع (7) ولايات.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2023

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