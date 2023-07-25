وزارة الداخلية: الحماية المدنية تنجح في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 في المائة

وزارة الداخلية: الحماية المدنية تنجح في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 في المائة

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن نجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 في المائة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن النتائج الإيجابية المحققة تمت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة.

كما أكدت ذات المصالح أن طائرات الإطفاء بلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

في حين أشارت وزارة الداخلية الى إن عمليات الإخماد تتواصل حاليا على مستوى (13) بؤرة حريق موزعة عبر سبع (7) ولايات.

رمزي أحمد توميات

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