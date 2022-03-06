وزارة الخارجية: 1400 جزائري غادروا أوكرانيا نحو البلدان المجاورة 

أعلن اليوم الأحد مدير الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، عبد الحميد عبداوي، أن حوالي 1400 جزائري من أوكرانيا عبروا نحو الدول المجاورة لها منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وأشار عبداوي في حديث خص به قناة “الشروق نيوز” ابى أن معظم الجزائريين الذين تم إجلاؤهم إلى الجزائر هم طلبة، مذكرا بأنه تم إجلاء حوالي 76 جزائري.

وفيما يتعلق بجثمان الشاب الجزائري، طالبي محمد عبد المنعم، فأكد ذات المتحدث، فإن الأوضاع الأمنية حالت دون إعادته ةدفنه بالجزائر، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لدى الجالية الجزائرية.

كما شدد ذات المتحدث، على أن أولوية الأولويات لدى السلطات العمومية هي حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، مضيفا بالقول :”أن سياسة الدولة الجزائرية ترفض المشاركة في أي نزاع وهناك من يريد إقحام الجزائر في الصراع”.

وتابع المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية قائلا :”نعمل على برمجة رحلات إجلاء جديدة حسب طلب الرعايا الجزائريين”.

ليديا كبيش

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