وزارة الخارجية الصحراوية تحتضن ندوة حول تطورات قضية الصحراء الغربية

17 سبتمبر، 2022

تحتضن اليوم السبت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، ندوة حول آخر تطورات القضية الصحراوية على مختلف الأصعدة ، بحضور متضامنين من أوروبا وامريكا اللاتينية .

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فإن  الندوة التي يؤطرها السفير المكلف باوروبا والإتحاد الأوروبي ، عضو الأمانة الوطنية أبي بشرايا البشير تتطرق إلى القضية الصحراوية وتطوراتها ، التضامن والحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره .

ويشارك في الندوة وفد أوروبي يمثل التقدمية العالمية ، ممثل عن معهد سيمون بوليفار بنفزويلا ومتضامنة من كولومبيا ، بالإضافة إلى اطارات من مختلف المؤسسات الوطنية الصحراوية مدنية وعسكرية .

كما ستعرف الندوة مداخلات لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركة ترتكز بالأساس على القضية الصحراوية وتطوراتها ، المعركة القانونية ، نهب الثروات الطبيعية، يضيف المصدر.

ليديا كبيش

17 سبتمبر، 2022

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