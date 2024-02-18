وزارة الثقافة و الفنون تنظم ملتقى الجزائر الدولي للرواية

تنظم وزارة الثقافة والفنون “ملتقى الجزائر الدولي للرواية” في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 فبراير الجاري بالجلفة, و ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي وباشراف علي عمار بن ساعد والي الولاية.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة و الفنون , أنه سيناقش باحثون وروائيون ومختصون في السرديات واقع وأفق الرّواية في الجزائر والعالم، وذلك من خلال جلسات علمية وجلسات حوارية وندوات.

يتزامن تنظيم الملتقى مع اليوم الوطني للمدينة المصادف ل 20 فبراير، وسيناقش “تشكلات الفضاء… الذاكرة، المدينة، والمنافي”, يضيف البيان.

و أشار ذات البيان, أن ملتقى الجزائر الدولي للرواية يحتفي بالمنجز الروائي الجزائري منذ نص “التحولات” أو “الحمار الذهبي” ، أول رواية كتبت في التاريخ لصاحبها أبوليوس المادوري، إلى غاية الأجيال الجديدة للكتابة.

سهام قريمش

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