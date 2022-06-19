أكد اليوم الأحد، مدير التكوين بوزارة التعليم العالي البروفسور جمال بوقزاطة، عدم ادراج أية تغييرات في طريقة الالتحاق والتسجيل بطور الماستر مثلما تم الترويج له.

وأوضح بوقزاطة، في حديث خص به الإذاعة الوطنية، أنه لا شيء تغير بالنسبة للالتحاق بطور الماستر، حيث سيتم اعتماد نفس النظام المعلوم به في السنوات الفارطة للالتحاق بهذا الطور، مبرزا أنه سيتم قريبا إصدار قرار يحدد شروط الالتحاق بالتكوين في هذا الطور.

و أضاف ذات المتحدث، أن ما حدث، هو قيام البعض بقراءات متسرعة و مختزلة للمادة 15، من المرسوم المتعلق بالدراسات و التكوين لنيل الشهادات الجامعية، على الرغم من أن المرسوم يتشكل من 73 مادة في حين أن القراءة انصبت فقط على عبارة مسابقة .

و أوضح المسؤول بوزارة التعليم العالي، أن هي صيغة يتم اللجوء اليها كلما تعلق الأمر الإلحاق بطور من اطوار التكوين، مسابقة كتابية أو عن طريق الشهادة، وهو ما أحدث تخبطا داعيا إلى قراءة المادة في كليتها.

كما لفت نفس المسؤول، إلى أن قطاع التعليم العالي ينظم منذ سنيتن الالتحاق الماستر وقف دراسة ملف يقدمه الطالب إلى اللجان البيداغوجية او لجنة التوجيه و الترتيب، تدرسه وفقا للمعايير المطلوبة للالتحاق بهذا الطور

وأضاف أن هناك 80 بالمائة من خريجي الجامعة الجدد يمكنهم الالتحاق بالماستر و 20 بالمائة للتنافس من خارج المؤسسة و الخريجين القدامي من المؤسسة و لاشيء تغير، وهي نفس الطريقة التي ستعتمد الموسم الجامعي المقبل.

ليديا كبيش

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