وزارة التعليم العالي تنظّم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر3، على إفتتاح الدورة التكوينية الموسومة بـ” الغاز ومستقبل الطاقة في العلاقات الدولية “، لفائدة الصحفيين، بالشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.

و جاء اللقاء بحضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الخارجية، ممثل وزارة الطاقة، مدراء المؤسسات الإعلامية، وعديد الهيئات.

و قد ألقى الوزير خلال كلمته , أكد فيها على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة الجزائرية في نقل المعارف والمهارات من جيل إلى أخر، وكذا البعد الإستراتيجي.

كما ستشهد هذه الدورة تكوين 60صحفيا من مختلف وسائل الإعلام المشاركين في تغطية القمة السابعة للغاز.

سهام قريمش

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