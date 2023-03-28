 وزارة التعليم العالي تطلق 6 منصات رقمية جديدة

28 مارس، 2023

أعلن اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اطلاق 6 منصات رقمية جديدة. ليصبح العدد الإجمالي للمنصات التي تم اطلاقها 29 منصة من مجموع 46 منصة .

وأوضح الوزير في الكلمة التي ألقاها على هامش إطلاق المنصات الست”6″، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تبني المخطط الرئيسي للبحث العلمي .

وأضاف ذات المتحدث أن المنصات الرقمية تتيح فرص خدماتية للفواعل الجامعية. وتتمحور المنصات في معظمها حول تسهيل نجاح الطالب، في مختلف مراحل مساره التكوني من التوجيه إلى التخرج إلى الإنخراط في الحياة المهنية و كذلك في مجال الابتكار البيداغوجي وعصرنة الحوكمة في مختلف جوانهبها .

هل وتخص المنصات توجيه طلبة الثانويات الجديد المقبلين على اجتياز البكالوريا ، إضافة الى رقمنة الإيواء في مجال الخدمات الجامعية ،وكذا منصة تخص الحياة المهنية للفواعل الاجتماعية خاصة الاساتذة والعمال ، ومنصة تخص الرقمنة البيداغوجية بمعنى عصرنة واستعمال الابتكار البيداغوجي .

كما تندرج الإشارة إلى أن وزير القطاع  الوزير موعدا الشهر المقبل ،لإطلاق منصات أخرى من بينها منصة تخص الشهادات التي تمنحها الجامعة .

في حين أكد  نفس المسؤول أن المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع يتمحور حول 7 محاور ،16 برنامج و 102 برنامج عملياتي يجب تحقيقه الى غاية ديسمبر 2024.

ليديا كبيش

28 مارس، 2023

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