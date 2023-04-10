وزارة التعليم العالي تطلق مسابقة لتوظيف 600 أستاذ استشفائي جامعي

10 أبريل، 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها عن اطلاق مسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق برتبة أستاذ جامعي استشفائي.

وحسب نص البيان، فإن عدد المناصب بلغ 600 منصب، من بينها 79 منصب بعنوان الصحة العسكرية. موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص .

هذا وتفتح المسابقة للمترشحين، الذين يثبتون رتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم “أ” في التخصص المرشح إليه وثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

ويوضع ملف الترشح لدى إدارة كلية الطب، مكان عمل المترشح. كما يجب أن يحتوي الملف على نسخة من قرار التعيين والتثبيت في رتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم “أ” وكذا شهادة يسلمها عميد كلية الطب تثبت شرط الممارسة بصفة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم “أ”.

وتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعميد لكلية طب وأستاذ باحث إستشفائي جامعي من رتبة أستاذ.

في حين تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة حسب الاختصاص، ودرجة الاستحقاق. ومنصب التعيين من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا ويعين المترشحون المقبولون في المسابقة ويثبتون في رتبة استاذ استشفائي جامعي. كما يفقد كل مترشح ناجح منصبه إذا لم يلتحق به في أجل اقصاه شهر واحد.

ليديا كبيش

10 أبريل، 2023

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