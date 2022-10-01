وزارة التعليم العالي تأمر بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجامعات

1 أكتوبر، 2022
أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين العاليين، حسبما جاء في تعليمة وزارية وجهت إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.
وأوضحت التعليمة، أن الخطوة تأتي في إطار مسعى القطاع الرامي إلى تعزيز تفتح مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وتحسينها على المستوى الدولي، وذلك عن طريق ضبط مقاربة تقضي بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين، والتي لا يمكن تجسيدها فعليا دون توفر مورد بشري مؤهل.
وشددت وزارة التعليم العالي، على أن تكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الإنجليزية، يجب أن يكون بمستوى يسمح لهم بضمان تدريس مختلف الوحدات التعليمية تدريجيا بهذه اللغة.
كما أمرت الوزارة المؤسسات الجامعية كمرحلة أولى بتسطير برنامج لتكوين أساتذتها في اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023 مع استهداف مستوى تعلم يوافق درجة (B2) أو (c1)  على الأقل، على نحو English for purposes على مستوى مراكز التعليم المكثف للغات CEIL أو التسجيل في شهادة ليسانس حسب الإمكانات المتاحة لكل مؤسسة.
ليديا كبيش
1 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

توماس باربولو: دعم الإسبان للقضية الصحراوية ازداد بعد التهجم و الابتزاز المغربي الأخير

31 مايو، 2021

انطلاق عملية نقل المكاتب المتنقلة الخاصة بالجنوب الكبير تحسبا لمحليات 27 نوفمبر

23 نوفمبر، 2021

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

10 سبتمبر، 2022

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

16 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: