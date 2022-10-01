وزارة التعليم العالي تأمر بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجامعات

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين العاليين، حسبما جاء في تعليمة وزارية وجهت إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.

وأوضحت التعليمة، أن الخطوة تأتي في إطار مسعى القطاع الرامي إلى تعزيز تفتح مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وتحسينها على المستوى الدولي، وذلك عن طريق ضبط مقاربة تقضي بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين، والتي لا يمكن تجسيدها فعليا دون توفر مورد بشري مؤهل.

وشددت وزارة التعليم العالي، على أن تكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الإنجليزية، يجب أن يكون بمستوى يسمح لهم بضمان تدريس مختلف الوحدات التعليمية تدريجيا بهذه اللغة.

كما أمرت الوزارة المؤسسات الجامعية كمرحلة أولى بتسطير برنامج لتكوين أساتذتها في اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الجامعية 2022-2023 مع استهداف مستوى تعلم يوافق درجة (B2) أو (c1) على الأقل، على نحو English for purposes على مستوى مراكز التعليم المكثف للغات CEIL أو التسجيل في شهادة ليسانس حسب الإمكانات المتاحة لكل مؤسسة.

ليديا كبيش

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