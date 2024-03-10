وزارة التعليم العالي: برنامج خاص لتكوين 58000 أستاذ في اللغة الإنجليزية

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، في بيان لها، اليوم، عن تسطير برنامج لتكوين الأساتذة الباحثين في تقنيات التدريس باللغة الإنجليزية، وذلك في شكل ورشات تُنظّم خلال كل أسبوع، في شكل تجمعات حضورية جهوية، على مستوى إحدى مؤسسات التعليم العالي، لفائدة أساتذة ميادين العلوم و التكنولوجيا كمرحلة أولى، و يعتزم أن تستمر طيلة السنة الجامعية الجارية.

و تُشرف على أشغال هذه الورشات، حسب بيان الوزارة، اللجنة الوطنية للإشراف و متابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين و طلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، حيث جرت خلال الفترة من 25 إلى 29 فيفري المنقضي، ورشة تكوينية بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا بالجزائر، لفائدة 1000 أستاذ باحث تابعين للمؤسسات الجامعية لمنطقة الوسط.

كما جرت حسب ذات المصدر، ورشة أخرى بجامعة وهران 2، لفائدة 150 أستاذا باحثا تابعين للمؤسسات الجامعية لمنطقة الغرب.

للإشارة، فإن هذه العملية كانت قد انطلقت من جامعة الوادي، التي احتضنت خلال الفترة من 4 إلى 8 فيفري المنصرم، عملية تكوين 150 أستاذا باحثا ينتمون إلى 8 مؤسسات جامعية، ( جامعات الوادي، ورقلة، بسكرة، المسيلة، تامنغست، أدرار، غرداية، المركز الجامعي بإيليزي)، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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