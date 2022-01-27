وزارة التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات هذا الأحد

أعلنت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إستئناف الدراسة و الأنشطة البيداغوجية والخدمات الجامعية، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي فعلى مديري المؤسسات الجامعية تكييف سير الأنشطة البيداغوجية على مستوى مؤسساتهم، بما يضمن احترام التدابير الوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية من جهة ويكفل استمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي.

وشددت الوزارة على ضرورة إستغلال مرونة البروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية الحالية في تكييف برمجة الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في نظام التفويج والتوزيع على القاعات وبرمجة الدروس عن بعد.

و كشفت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم وضع إجراء تنظيمي للتكفل بوضعية الطلبة الذين قد يغيبون عن الأنشطة البيداغوجية بسبب إصابة مؤكدة ومثبتة طبيا بفيروس كورونا، وذلك بعدم إحتساب الغياب خلال التقييم وتمكينهم من إعادة برمجة الإمتحانات.

كما تم فرض الإلتزام بتدابير الوقاية الصحية مع فرض نظام رقابة صارم لمدة الإلتزام به داخل الحرم الجامعي سواء على مداخل المؤسسات أو داخلها. وإجبارية إرتداء الأقنعة الواقية باعتباره إجراء وقائيا ملزما قانونا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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